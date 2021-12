Os pássaros são, afinal, drones?

Qual é a melhor maneira de fazer com que as pessoas deixem de sentir que vivem rodeadas de teorias da conspiração? Criar uma nova, mais absurda ainda. Foi esta a ideia que levou Peter McIndoe a criar o movimento Os Pássaros Não Existem.



Durante anos, este americano de 23 anos garantiu fazer parte de um movimento que acreditava que os pássaros tinham sido substituídos por drones de vigilância. Tudo começara nos anos 1970, quando mais de 12 mil milhões de pássaros tinham sido mortos pelo governo americano.



Mais: até o assassinato de John F. Kennedy estaria ligado à operação – o Presidente americano não concordava com o envenenamento dos pássaros. Principal responsável por tudo isto? A CIA.