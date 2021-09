Madalena Abecasis: Beta, divertida e sem filtro

“Malta! Fazer xixi sozinha! Que sonho!” escreveu Madalena Abecasis numa publicação na sua conta de Instagram. A acompanhar, um vídeo onde dança, de camisa e óculos escuros, a coreografia que Tom Cruise fez no filme de 1983, Negócio Arriscado. O vídeo serve para promover a campanha Regresso às Aulas do Continente, uma das três marcas com que a influencer trabalha, e é um bom exemplo do que atrai os 313 mil seguidores da ex-designer da Sonae. “As pessoas que me seguem querem rir. Querem o ridículo misturado com o glamour, salpicado com piadas e palavras que todos pensam, mas que ninguém escreve”, diz à SÁBADO.