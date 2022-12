Penélope Cruz não deixa os filhos ter telemóvel até aos 16 anos Exclusivo

A atriz espanhola diz-se "muito rígida no que toca a tecnologia". No entanto, refere que através destas regras pretende proteger a saúde mental dos filhos, apesar de "ser parte de uma minoria". Penélope tem dois filhos, de 10 e 8 anos, do casamento com o também ator Javier Bardem.