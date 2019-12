Luna Fenner, de oito meses, é uma bebé que nasceu com uma condição rara de pele que faz com que tenha a cara coberta por um sinal. A menina surgiu com a mãe, Carol, junto dos jornalistas depois do primeiro tratamento a que foi submetida na cidade de Krasnodar, Rússia.

A bebé é norte-americana e filha de pais brasileiros. Luna tem um nevo melanocítico congénito na cara, e quem tem esta condição tem maiores probabilidades de sofrer de melanoma (cancro da pele).

Luna está a ser tratada pelo médico Pavel Popov, especialista em doenças da pele.

Durante a primeira ronda de tratamentos, Luna passou por várias cirurgias para remover o nevo da sua testa e dos cantos das pálpebras.

A bebé deverá passar por entre seis e oito operações, durante 18 meses. Cada cirurgia custa 23 mil euros. Carol e o marido levaram primeiro a bebé a vários médicos nos Estados Unidos, mas o ciclo de tratamentos que foi proposto para Luna demoraria vários anos e custaria cerca de 363 mil euros.

Depois de a história de Luna ter sido alvo de cobertura mediática, os pais da bebé foram contactados por Popov, que indicou ainda que os seus métodos seriam mais gentis para a pele da menina.