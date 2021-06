O que a covid mudou nos casamentos

Patrícia Madeira e Vasco Mateus já contam com quatro datas de casamento. A primeira foi a 23 de maio de 2020, mas entretanto apareceu a pandemia e foi remarcada para 31 de outubro. Só que em setembro perceberam que não ia ser possível e arranjaram nova alternativa: 8 de maio.



A incerteza levou-os a não arriscar e voltaram a adiar, agora para 12 de setembro. "Não é o nosso dia, é o que foi possível. Já tenho quase tudo pronto desde março do ano passado. Faltavam apenas os arranjos do meu vestido e do fato do noivo, e as lembranças para os convidados. Mas esperamos que seja desta", diz Patrícia, de 31 anos, à SÁBADO.



O casal – que já está vacinado, por ela ser técnica de farmácia e ele sapador florestal – vive em São Martinho do Porto, vai-se casar na Guarda e convidou 220 pessoas. A lua de mel será nas Maldivas.