Uma loja no Japão foi alvo de críticas por dar a opção às funcionárias de usarem um crachá no peito quando estão com o período.

Na loja Daimaru Umeda de Osaka, a iniciativa surgiu ao mesmo tempo que se preparava a abertura de uma secção da loja dedicada ao bem-estar da mulher, com produtos relacionados com a menstruação.

Nos crachás, introduzidos em outubro, vê-se uma personagem batizada como Miss Período, segundo a BBC. Questionada, uma responsável da loja alega que nunca houve a intenção de partilhar se as funcionárias estavam ou não menstruadas com a clientela. A ideia era estimular a ajuda às colegas que estivessem com o período e sugerir-lhes que fizessem pausas mais longas.

A ideia dos crachás apareceu na seguida de uma sugestão dos funcionários, segundo a responsável. Alguns funcionários "não perceberam o objetivo". "Outros aceitaram-nos. Se vissem que uma colega estava com o período, os outros podiam oferecer-se para transportar objetos pesados por ela, ou sugerir que tirasse pausas mais longas, e este apoio seria mútuo", justifica. Alguns clientes manifestaram o apoio à ideia via telefone, alegou Higuchi.

De um lado do crachá, estava uma referência à abertura da nova secção da loja a 22 de novembro. Do outro, surgia a Miss Período.

A Daimaru Umeda vai repensar uma forma de respeitar esta iniciativa, mas sem alertar o público.