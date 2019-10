Um incêndio devastou um castelo histórico esta quarta-feira na ilha de Okinawa, no sul do Japão, destruindo grande parte de uma estrutura que simbolizava o antigo reino Ryukyu e a recuperação da ilha na Segunda Guerra Mundial.

As chamas invadiram o castelo de Shuri, património mundial da UNESCO, localizado na capital da ilha Naha, por volta das duas e quarenta da manhã. O fogo espalhou-se a outros edifícios no complexo, afirma a polícia local. Não houve relatos iniciais de ferimentos, mas os moradores das proximidades foram evacuados, enquanto os bombeiros passaram várias horas a tentar controlar o fogo.

O castelo era um ponto turístico popular que remota aos dias do reino Ryukyu, que começou em 1429 e terminou no final de 1800. Nessa altura, foi anexado pelo governo de Tóquio. Mais recentemente, o castelo passou a simbolizar a luta de Okinawa para superar a devastação da guerra. Mais de 200 mil americanos e japoneses, incluindo cerca de um quarto da população civil de Okinawa, morreram durante uma batalha de 82 dias entre abril e junho de 1945. A ilha ainda abriga um grande número de bases militares americanas, indica o site oficial do castelo.

Enquanto quartel-general do exército imperial japonês, o castelo de Shuri foi bombardeado pelas forças norte-americanas. Estas ocuparam a ilha até que o território regressou ao controlo japonês em 1972, duas décadas depois do resto do Japão ter recuperado a independência total. O castelo foi restaurado e reaberto como um parque nacional em 1992.

"A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas um alarme da empresa de segurança disparou por volta das 2h30 da manhã", afirmou Ryo Kochi, porta-voz da polícia da província de Okinawa. E acrescentou: "Começou no templo principal."

As imagens mostram a estrutura do castelo reduzida a um esqueleto, envolto em chamas e fumo, horas depois dos bombeiros serem alertados, afirmou o canal japonês NHK. Embora a causa seja desconhecida, os bombeiros acreditam que o incêndio tenha começado na estrutura principal do castelo. O templo principal de Seiden e uma estrutura Hokiden, ou o templo norte, queimaram-se e um terço do edifício foi destruído, acrescentou Kochi.

As autoridades afirmaram que um evento turístico estava a ser realizado no castelo desde o dia 27 de outubro e que alguns trabalhos ligados ao evento estavam a ser realizados à uma da manhã, mas ainda não se confirmou se essa foi a causa do incêndio.

O castelo e outros locais da região foram considerados património cultural da Humanidade em 2000 devido à sua natureza final na reconstrução do pós-guerra. "Quinhentos anos de história de Ryukyuan são representados por este grupo de sítios e monumentos", lê-se no site da UNESCO.