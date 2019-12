A vida secreta do imperador republicano

Era obcecado pela memória do pai, D.Pedro I, que partira para Portugal e o deixara, com 5 anos, à frente dos destinos do Brasil. D. Pedro II, que encarava a monarquia como um fardo, casou-se com uma princesa italiana mas era atraído por mulheres intelectuais com as quais se envolvia. Apaixonado por viagens, por línguas e por Camões, preferiu exilar-se em França do que em Portugal porque os Bragança desconfiavam do seu liberalismo.



O último imperador do Brasil é retratado em D. Pedro II – a história não contada, com cartas e documentos inéditos. O livro, do brasileiro Paulo Rezzutti, que se dedica à pesquisa sobre a família imperial, foi lançado agora em Portugal e está à venda apenas na Livraria da Travessa, em Lisboa.







