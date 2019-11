Microsoft Japão testou semana de trabalho de 4 dias. Produtividade aumentou 40%

E se trabalhasse quatro dias por semana, em vez de cinco? A Microsoft testou este modelo no Japão e aumentou a produtividade em 40%. A experiência aconteceu em agosto, através de um projeto chamado Work-Life Choice Challenge Summer 2019 (que quer dizer Desafio de Verão Escolha entre o Trabalho e a Vida).

Os 2.300 colaboradores puderam gozar cinco sextas-feiras de folga de seguida sem que o salário fosse cortado. As semanas mais pequenas resultaram em reuniões mais eficientes, funcionários mais felizes e um aumento de produtividade de 40%. Como parte do programa, a empresa também subsidiou as férias em família dos funcionários.

"Trabalhem durante pouco tempo, descansem bem e aprendam muito. Quero que os funcionários pensem e experienciem como podem obter os mesmos resultados trabalhando menos 20% do tempo", escreveu Takuya Hirano, CEO da Microsoft no Japão, no site da empresa.

Além do aumento de produtividade, os funcionários tiraram menos 25% de intervalos e o uso da eletricidade diminuiu 23%. Foram impressas menos 59% de páginas de papel e 92% dos colaboradores gostaram da experiência de ter uma semana de trabalho de quatro dias.

Segundo o jornal The Guardian, não é claro se a empresa vai adotar este modelo: tratava-se de um projeto-piloto. No entanto, a Microsoft está a preparar outro plano para o inverno.