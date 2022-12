Já conhece o ioga facial?

Ter um rosto jovem e harmonioso de forma 100% natural, em poucas semanas e sem sair de casa", é a promessa tentadora de Paula Sá, no seu site. A solução está no ioga facial, que com a prática de rotina de exercícios, de 10 a 15 minutos, garante reduzir as rugas vincadas, papos nos olhos, duplo queixo e flacidez.