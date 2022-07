Pedagogia Waldorf. Neste bosque esconde-se uma escola

Não há manuais, estuda-se com o movimento e com canções. As tardes são passadas na horta ou a fazer costura. A pedagogia Waldorf ganha cada vez mais adeptos. Visitámos a Casa da Floresta, em Lisboa.

A Casa da Floresta abre às 8h da manhã. No meio das árvores, jardineiros (assim se chamam os educadores de infância nesta escola) e professores de classe aguardam pelas crianças. “Há um ambiente cuidado, com uma natureza florescente, uma escola que, toda ela, é um manto de beleza”, diz Rita Dacosta, diretora da escola com 18 anos, que fica em pleno parque de Monsanto, em Lisboa, e que tem aulas até ao 6º ano. “Estamos com o pica-pau, com a águia, com os esquilos”, acrescenta Rita Dacosta. Entrar numa escola Waldorf é entrar numa realidade diferente.