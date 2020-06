O encenador Jorge Silva Melo elogiou hoje a "minúcia e o rigor" de Pedro Lima como ator, com quem trabalhou em dois espetáculos de teatro, e destacou o carinho e amizade que deixava em todos os que consigo trabalhavam.

"Trabalhei com o Pedro em dois espetáculos, um na Assembleia da República e em Inverno, de Jon Fosse, e só tenho boas recordações dele. Muitíssismo bom trabalhador, dizia sempre 'não tenho talento, tenho de trabalhar mais', o que não era verdade", disse Jorge Silva Melo à Lusa.

Segundo o encenador, quer nos espetáculos em que trabalhou com o ator quer naqueles em que apenas foi espectador - recordou 'Negócio Fechado', de David Mamet, a que assistiu no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada) - "o que impressionava era a minúcia com que trabalhava, o rigor" de Pedro Lima.

Também do ponto de vista humano, Silva Melo guarda "as melhores recordações" e foi em choque que recebeu a notícia, lamentando não o ter abraçado recentemente.

"Adorava o Pedro, fiquei muito chocado e a amaldiçoar-me porque não estive com ele recentemente, não o abracei. Em todos os espetáculos que fez teve o carinho e a amizade de todos os que trabalhavam com ele, é raro haver respeito total, era um homem realmente digno e honesto", afirmou.

Segundo Jorge Silva Melo, era habitual estar com Pedro Lima no almoço do seu aniversário, em abril, que este ano não aconteceu devido à pandemia de covid-19.

Um dos convidados habituais do almoço de aniversário era Manuel Cavaco, que, contou Jorge Silva Melo, foi quem "descobriu" Pedro Lima para a representação quando numa novela precisavam de um homem jovem de "bom ar" e se lembrou dele.

O ator Pedro Lima foi encontrado morto hoje na praia do Abano, em Cascais, segundo fonte da Autoridade Marítima.

Segundo a mesma fonte, pessoas próximas do ator manifestaram de manhã, cerca das 08:20, à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima, por causa de uma carta deixada por este, tendo a esta força de segurança alertado a Polícia Marítima e o capitão do Porto de Cascais acionado os meios de busca.

O corpo foi encontrado às 10:20 por elementos de uma lancha salva-vidas.

O ator Pedro Lima estava de momento a interpretar uma personagem na novela "Amar Demais", a ser transmitida pela TVI.

A TVI lamentou a "partida inesperada e brutal" do ator, considerando que este é um "dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos".

Também a SIC lamentou "profundamente" a morte do ator que considera "um nome de referência da ficção nacional", segundo a mensagem na página da estação de televisão na rede social Facebook.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou as condolências à família de Pedro Lima, "o ator de quem todos gostávamos", que deixou "sempre uma imagem de ator disponível e de colega generoso".