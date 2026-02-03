Sábado – Pense por si

Vida

Jorge Fernando: "Fui o filho que Amália gostaria de ter tido”

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

Andou pelo mundo como guitarrista de Amália Rodrigues, ganhou fama a cantar nos festivais da canção mas quis voltar às origens no fado. Aos 68 anos e 50 de carreira, diz que não pode dar-se ao luxo de parar de trabalhar.

 Aprendeu a tocar viola aos 4 anos, aos 13 tinha um conjunto musical e aos 16 já compunha para Fernando Maurício, “o rei do fado”. Com 20, era um dos músicos de Amália Rodrigues, que um dia lhe escreveu: “Gosto de si como filho”. Jorge Fernando concorreu a várias edições do Festival da Canção, ficou conhecido com o tema Umbadá, mas detestou a fama e quis regressar ao fado. Pai de cinco filhos, entre os 3 e os 44 anos, avô de oito netos, o músico, fadista e compositor descobriu vários talentos, compôs para diversos artistas e foi condecorado por Cavaco Silva com a Ordem do Infante D. Henrique. Em 2026, pretende lançar um disco de duetos, um documentário sobre a sua carreira, que já entrou no 51º ano, e, quem sabe, voltar a ser pai.

