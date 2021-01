Uma família de classe média entre 2019 e 2034. Years and Years (HBO) não é a série de ficção científica que põe homens a lutar com máquinas, a viajar no tempo ou a conhecer aliens no espaço. Passa-se na Europa, com a ascensão ao poder de uma mulher antissistema, refugiados ucranianos e perseguição a homossexuais. E, ironicamente, esta família, os Lyons, persiste, não é destruída pelo futuro e até se mostra em instantes de felicidade. Se não fosse igual a nós não era tão arrepiante.O futuro que a ficção oferece mudou. Está parecido com o presente: pode ser já daqui a um ano ou dois. Depois de décadas a sair do planeta Terra ou a virtualizar a existência, as distopias politizadas instalaram-se, sobretudo, nos ecrãs. Porque é que o futuro já não tem máquinas gigantes e brilhantes? Se calhar achamos que já vimos tudo."O nosso presente tem uma textura de ficção científica", diz Elsa Rodrigues, investigadora na área da ficção na Universidade de Coimbra. "O que estamos a viver ultrapassa o Contágio [filme de Steven Soderberg, 2011], o que fazemos todos os dias ultrapassa muitas propostas de virtualização de vida [de filmes e livros] e fazemo-lo", continua, "com muita naturalidade. O presente ultrapassou a ficção e talvez isso esteja a inibir a nossa capacidade de imaginar."Esta impressão de Elsa Rodrigues tem o seu tom pessimista, como se escritores e realizadores tivessem chegado ao fim do tempo. Trata-se, no entanto, da necessidade de encontrar novas fronteiras.Os anos 2000 foram durante muito tempo a localização do futuro - ora reluzente e sofisticado, como em 2001: Odisseia no Espaço (Stanley Kubrick, 1968), ora gasto, decadente e intensamente poluído, como em Blade Runner (Ridley Scott, 1982). E aqui estamos nós, sem carros que voam baixinho, nem máquinas iguais a humanos geradas apenas para trabalhar e morrer em quatro anos. Se Ridley Scott repetisse hoje o plano de abertura de Blade Runner sobre Los Angeles teria uma imagem mais parecida com aquela cidade dos anos 80, do que com a urbe futurista que criou para o filme. Para as previsões mais solares e para as soturnas, foi uma desilusão."Os futuros [nas ficções] começaram por ser mais dilatados e hoje são qualquer coisa que podia acontecer agora, um presente possível", resume Elsa Rodrigues, frisando Black Mirror (Netflix, 2011-2019). A série chegou ao cúmulo de, no episódio Smithereens (2019), não introduzir qualquer alteração tecnológica radical - o drama desenrola-se por causa de redes sociais que funcionam, em geral, como as que conhecemos. O futuro em Black Mirror é assustadoramente semelhante à vida que levamos agora. Surge como aviso de que o futuro é uma consequência das ações presentes."A ficção especulativa e a ficção científica sempre estudaram o modo como a sociedade se transforma e como influencia o indivíduo", diz João Barreiros, crítico e autor de ficção científica. Nota que o sci-fi é ("e sempre foi") menos criativo no cinema do que na literatura, onde neste momento, por exemplo, há a tendência das viagens espaciais góticas. Imaginem-se naves espaciais que parecem castelos assombrados.O cinema e a televisão "têm de responder a vastas audiências" e nestes anos 2000 a ficção especulativa virou-se para fronteiras emocionais, políticas e sociais, depois do espaço ter sido central até aos anos 70.Em Interstellar (Christopher Nolan, 2014) ouve-se: "Sempre nos definimos pela capacidade de conquistar o impossível, colecionamos esses momentos - em que tivemos a ousadia de quebrar barreiras, de tornar o desconhecido conhecido. Mas perdemos tudo isso e talvez tenhamos esquecido que ainda somos pioneiros." É sintomático que o filme que envolve viagens espaciais (e até no tempo) seja antes de mais uma história de amor.Há um heroísmo que se perdeu na perspetivação do futuro. Para Elsa Rodrigues é normal que se apontem cenários pessimistas como aviso sobre os caminhos a evitar. "É um engano que a ficção científica tente adivinhar o futuro. Foi uma metáfora do século XX e [continua a ser] do século XXI", remata João Barreiros.Nos anos 80 e 90 o computador estava a chegar ao local de trabalho e a tecnologia estava cada vez mais presente no dia a dia. Por isso, no cinema há máquinas em domínio, a revoltarem-se contra os humanos - lembra-se da razia Exterminador Implacável em 1984? E da nave-computador a que chamam Mother, em Alien?; depois veio a Internet, o mundo em ligação através de um interface e surgiram as histórias de virtualização da realidade - em 1999 perguntam-nos se queremos o comprimido azul ou o vermelho, em Matrix.Entretanto já sabemos que a tecnologia pode ser boa e que até podemos apaixonar-nos por ela, como em Ela (Spike Jonze, 2014) ou em Lucy (Luc Besson, 2014). O que nos deixa ansiosos agora?Na literatura o tema das alterações climáticas é premente e correntes como o hope punk procuram soluções. Um dos livros favoritos de Barack Obama em 2020 foi The Ministry for the Future, de Kim Stanley Robinson, em que um ministério tem como pelouro a defesa dos interesses de gerações que ainda não nasceram.A ficção hoje é clara: um retrocesso social e político será a grande mudança do futuro, dando a tecnologia de barato. Afinal os tempos presentes acenam com a ascensão dos nacionalismos e extrema-direita no Ocidente, os visíveis ataques a minorias étnicas e a comunidades LGBT+.Surgem correntes na literatura como o afrofuturismo, queerfuturismo ou ficção científica feminista. Nos ecrãs as distopias estão cada vez mais politizadas e abarcam estes temas.Enquanto a série brasileira 3% (Netflix, 2016-2020) fala sobre a luta de classes através de um futuro próximo pós-apocalítico em que a escassez de recursos permite apenas a três por cento da população viver com dignidade e oportunidade, o sucesso Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-2019) mostra um mundo violento em que as mulheres foram reduzidas a uma função reprodutiva.Na revista New Yorker, a escritora Jill Lepore resume a era de ouro deste género. "A distopia costumava ser ficção de resistência; tornou-se a ficção de um século XXI solitário, desconfiado e taciturno, a ficção da impotência e do desespero. Não consegue imaginar um futuro melhor." Apertam as saudades do regresso ao futuro perante o retrocesso ao passado.