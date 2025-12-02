Sábado – Pense por si

Vida

Joaquim de Almeida: "André Ventura é a versão portuguesa do Trump"

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

Ao fim de quase 50 anos a viver nos Estados Unidos, voltou a Portugal para não “levar com o Trump” e diz que ainda não sabe em quem vai votar nas presidenciais.

José Sócrates apresentou queixa à PGR por “devassa da vida privada”, por haver repórteres à espera dele no aeroporto quando regressava do Dubai. Está solidário com ele?

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Incêndios Cerimónia Estilo de vida e lazer Estilo de vida Donald Trump André Ventura Joaquim de Almeida Portugal Estados Unidos New York Magazine Santa Mônica Grécia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Joaquim de Almeida: "André Ventura é a versão portuguesa do Trump"