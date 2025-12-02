Sábado – Pense por si

Vida

Daniel tem uma doença tão rara que não tem nome

Mónica Baltazar 23:00

Começou a pôr os pés no chão aos 2 anos, não fala e ninguém sabe qual será o seu futuro. Só há mais 27 casos no mundo com a mesma mutação genética desta criança portuguesa.

Nos primeiros momentos de vida de Daniel, em julho de 2021, começou por parecer tudo fácil. “Foram seis contrações e um menino cá fora”, conta a mãe, Ana Rita Moreira. A criança portuguesa, que nasceu em Nova Iorque, cidade onde o pai, neurocientista, trabalha, não chorou quando saiu da barriga da mãe - fez apenas um som. “Foi a coisa mais doce que alguma vez ouvi. Parecia um som de contentamento por ter nascido, feito de forma muito sentida. Deitaram-no em cima de mim e ficou tão sossegado”, recorda Ana Rita Moreira durante uma conversa com a SÁBADO no Aquário Vasco da Gama, em Algés, concelho de Oeiras.

Tópicos Condições médicas Vacinas Doenças e condições Doenças Rita Moreira Nova Iorque Maria do Céu Machado Aquário Vasco da Gama Algés Caneças Estados Unidos
