Sábado – Pense por si

Vida

Detox digital: estratégias para manter o telemóvel à distância

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

Respondemos a e-mails, a whatsapps, fazemos scroll no Instagram e quando damos conta passou tempo demais. Há cada vez mais pessoas com noção desta dependência e que quer libertar-se

"Podes parar de olhar para o telemóvel e tomares atenção ao que te estou a dizer?”, é uma das frases que Nuno Falcato, de 43 anos, mais ouve da filha e que o incomoda. “Aí é que me cai a ficha, tomo consciência de como sou manipulado pelo telemóvel e deixa-me triste. Trabalho muito com ele, é verdade, mas também passo muito tempo a ver coisas no X, a consultar apps bancária, a ver os passos que fiz na semana ou a jogar Angry Birds, um vício incontrolável”, conta à SÁBADO.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Informática e tecnologias de informação Tecnologia e engenharia Empresas Ciência e tecnologia Instagram Manuela E. Gomes Inês Gouveia Porto Covo Salvaterra de Magos
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Detox digital: estratégias para manter o telemóvel à distância