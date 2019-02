Qualquer semelhança com Big Show SIC será pura coincidência. O Olhó Baião estreia no próximo sábado (16), na SIC, e não tenciona ser revivalista – não há Macaco Adriano –, mas versátil. Em direto, a partir de Carnaxide no estúdio do Parque Holanda (muito próximo de O Programa da Cristina), João Baião assegura àter pedalada para estar em antena das nove da manhã ao meio-dia. Aos 55 anos, continua elétrico e dá esta entrevista-relâmpago por telefone, enquanto aguarda pelo almoço de frango.

Muito empolgado com a estreia do Olhó Baião, no próximo sábado (dia 16)?

Entusiasmo sempre ao máximo. Também estou um bocadinho expectante e ansioso.

É um revival do Big Show SIC?

Não, não é. O Big Show SIC teve a sua época [de 1995 a 2001]. Este programa é completamente diferente. Não tem aquela imagem, aquela tendência de ser um programa movimentado. É um programa muito virado para o povo, de festa e alegria. Mas que não tem a componente visual do Big Show SIC, nem aquela grandiosidade. Embora a premissa seja a mesma, ou seja a festa, a alegria, o divertimento; mas com as devidas distâncias do Big Show.

É um programa onde cabe tudo. E quando digo tudo é tudo. Veremos o que o público vai pedindo, o que nós vamos inventando e criando porque há espaço para muita coisa

O Macaco Adriano era uma presença icónica. Haverá algum boneco semelhante no programa?

Não haverá Macaco Adriano. O programa tem tempo para solidificar, crescer. Poderá ser tudo aquilo que quisermos: nós, o público, a SIC. É um programa onde cabe tudo. E quando digo tudo é tudo. Veremos o que o público vai pedindo, o que nós vamos inventando e criando porque há espaço para muita coisa.

O que pode adiantar sobre o formato?

Não posso adiantar grande coisa, senão perde-se um bocadinho a surpresa. Porque ainda estamos a preparar. Vai ser em estúdio. Temos uma decoração muito alusiva ao que é nosso, à cortiça, à calçada portuguesa. Embora o cenário não seja muito grande, é muito versátil. Dá para recebermos todas as pessoas, desde cantores, seniores, jovens, para cantarem, contarem anedotas, dançarem. Vamos ter convidados conhecidos, outros que não são conhecidos.

Vai dançar, correr e chegar perto do intervalo a dizer aos espetadores para fazerem um xixi, como no Big Show SIC?

Essas expressões surgem naturalmente. Neste programa não sei o que irá acontecer, obviamente que a tendência é não repetir. O importante é eu estar à vontade, foi a ideia que a direção de programas me passou. Gostei imenso da ideia de fazer diretos. Portanto, vou deixar que as coisas aconteçam.





A nossa preocupação é cativar o público. Vamos começar cedo, às 9h, até ao meio-dia. É importante que as pessoas sintam que há ali uma proposta diferente

A imprensa da especialidade diz que desde que foi para a SIC, em 2014, ainda não descolou ao nível de audiências. Está nervoso pelos resultados ou acha o novo formato infalível?

Nada é infalível, senão todos teríamos êxito. Não me debruço muito em questões de audiências. Nem partilho da ideia que me disse, porque no Juntos à Tarde [2017/8] liderámos algumas tardes. No Grande Tarde [de 2014 a 2017] com a Andreia [Rodrigues] e a Luciana [Abreu] chegámos muitas vezes a bater audiências, quer à RTP quer à TVI. Neste momento, estou mais empenhado em apresentar uma proposta divertida às pessoas, para que sintam vontade de ver a SIC aos sábados e domingos de manhã. A nossa preocupação é cativar o público.



Quantas tempo dura o Olhó Baião?

Vamos começar cedo, às 9h, até ao meio-dia. É importante que as pessoas sintam que há ali uma proposta diferente. É um desafio para mim, porque são manhãs com entretenimento em direto, aos fins de semana. Andamos a precisar de coisas divertidas e de festa. Fala-se muito em desgraças e gosto mais de olhar para a vida de uma forma positiva.

Tudo isto é orgânico. Não é preparado, nem maquinado. Sempre fui assim

Aos 55 anos, onde vai buscar tanta energia?

Tudo isto é orgânico. Não é preparado, nem maquinado. Sempre fui assim, portanto não há nenhuma receita.

Mesmo quando está afastado das câmaras?

Também sou assim. O estado de espírito depende da solicitação exterior. Se estiver num restaurante não estou aos saltos.

Tem alguma superstição para a estreia correr bem?

Não tenho. Normalmente em estreia de teatro diz-se para usar uma cueca azul.

Como se faz na passagem de ano?

Exatamente. Mas fico tão concentrado no que tenho de fazer, que não dou muita atenção a essas coisas.

A propósito de teatro, começou com autores clássicos: Shakespeare, Brecht, Tchekhov. Tem saudades de fazer essas peças?

Temos de ser desafiados para coisas novas, sejam comédias ou textos clássicos. Agora tenho estado em turné com Eu Saio na Próxima e Você?, de Filipe La Feria [adaptado a partir do texto de Adolfo Marsilhach] com Marina Mota.





Haverá noites em que, por exemplo, sairei da Guarda à meia-noite, chegarei cá às quatro da manhã e terei de fazer o programa às nove

Vai conseguir conciliar a digressão com o programa?

Quando se quer, consegue-se. A partir do momento em que soube que ia avançar para este projeto, as coisas foram organizadas no sentido de poder conciliar. Haverá noites em que, por exemplo, sairei da Guarda à meia-noite, chegarei cá às quatro da manhã e terei de fazer o programa às nove. Mas neste fim de semana vou estar dedicado ao Olhó Baião, no Parque Holanda [Carnaxide].

Perto do estúdio de O Programa da Cristina?

Exatamente.

Ainda tem aquela loja de animais O Zoo do Baião, na Portela de Sacavém?

Há muito tempo que não tenho. Agora tenho o frango do almoço a arrefecer.

Então acabamos assim.

Está bem.