O primeiro dia de gravações de Luís Ganito na série Conta-me Como Foi foi no dia a seguir ao Natal de 2007. "Não fazia ideia ao que ia. O meu pai era bancário e a minha mãe é funcionária pública. Não tenho ninguém artista na família", conta o ator à SÁBADO. Tinha 9 anos e a série de época da RTP foi a sua estreia em televisão. Era tão novo que os pais estavam sempre a falar com a produção. "A minha mãe trocava mensagens com a Rita, a segunda assistente de produção, a perguntar se eu tinha comido tudo ao almoço." Em casa, ensaiava as falas de Carlitos, o filho mais novo do casal Lopes, com o pai e os seus dias preferidos eram quando gravava com as outras crianças do elenco infantil. "Não era trabalho. Ia divertir-me com os meus amigos."