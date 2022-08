Este Mausoléu é o maior da Europa

A sua dimensão e riqueza arquitetónica estava ao nível da importância de D. Pedro Holstein Beck. É um monumento que se destaca no cemitério dos Prazeres.

O 1º duque de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein, propôs à câmara de Lisboa a construção de um jazigo num terreno seu contíguo ao cemitério dos Prazeres, para ser integrado depois no próprio recinto. Em contrapartida, cedia à autarquia o que restasse para ampliar o espaço cemiterial. A obra iniciou-se em 1846, sob orientação do cenógrafo italiano Giuseppe Cinatti, um destacado maçom, que ficou famoso pelos cenários de peças nos teatros São Carlos e no D. Maria II.