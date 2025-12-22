Sábado – Pense por si

Jardim Zoológico recebe nova cria de chimpanzé

Pedro Henrique Miranda
Pedro Henrique Miranda 17:15
O novo espécime, cujo sexo ainda não foi determinado, é a mais nova adição à fauna do Jardim Zoológico de Lisboa

O Jardim Zoológico de Lisboa acolhe, neste Natal, uma nova cria de chimpanzé, que já pode ser vista pelos visitantes do parque. O pequeno chimpanzé faz parte da terceira geração da família a nascer no Jardim Zoológico, depois da mãe, Gabi, que chegou em 2005, e da avó, Gugu, em 1995, que continuam a integrar o grupo de chimpanzés em exposição.

A nova cria ao colo da mãe, Gabi, fotografada cinco dias após o nascimento
Nascida a 30 de novembro, com cerca de dois quilos, a cria permanece sem nome porque o seu sexo ainda não foi determinado, visto que, nos primeiros dias, a cria deve permanecer constantemente junto da mãe, que durante os seus primeiros anos assegura cuidados essenciais como proteção, transporte e amamentação – um estágio que, nesta espécie, se pode prolongar até aos 4 anos de idade.

Jardim Zoológico de Lisboa recebe nova cria de chimpanzé
Parte do género Pan, os chimpanzés são, a par dos bonobos, os parentes biológicos vivos mais próximos dos seres humanos e, juntamente com a família Hominidae (hominídeos), que inclui também orangotangos e gorilas, contam-se entre os animais mais inteligentes. Indivíduos da espécie foram observados a utilizar ferramentas, aprender reconhecer símbolos, cooperar em grupos e apreender capacidades linguísticas, além de demonstrarem a rara capacidade de se reconhecerem ao espelho. 

Classificada como espécie em perigo de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), os chimpanzés enfrentam ameaças à sobrevivência como a caça ilegal para o comércio de carne e a destruição do seu habitat natural – uma variedade de zonas florestais e de savana na África Ocidental e Central. Estima-se que subsistam apenas entre 170,000 e 300,000 indivíduos da espécie.

A proximidade da cria da sua mãe é fundamental nos seus primeiros anos de desenvolvimento
Tópicos Jardim zoológico Espécies ameaçadas África Ocidental Jardim Zoológico de Lisboa
