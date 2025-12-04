Sábado – Pense por si

04 de dezembro de 2025 às 18:31

Guaxinim invade loja de bebidas, fica alcoolizado e é encontrado inconsciente

Um guaxinim invadiu uma loja de bebidas que estava encerrada, no estado norte-americano de Virgínia, derrubou garrafas de bebida e acabou por adormecer no chão da casa de banho alcoolizado. O animal foi recolhido pelo serviço de controlo de animais e libertado em segurança após ficar sóbrio.

