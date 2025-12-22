Operação Natal. GNR e PSP detiveram 76 condutores por dia por excesso de álcool

Desde 18 de dezembro já foram detidas 304 pessoas.

A GNR e a PSP detiveram nos últimos quatro dias uma média de 76 condutores por dia por excesso de álcool no sangue, no âmbito de operações de fiscalização mais rigorosas em virtude da quadra festiva.



Segundo comunicados de ambas as forças de autoridade e ordem pública, um total de 304 pessoas foram detidas desde 18 de dezembro por conduzirem com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 1,2 gramas/litro de sangue: 182 pela GNR e 122 pela PSP.

Na sua 'Operação Natal e Ano Novo 2025/2026', a GNR fiscalizou 31.861 condutores, "dos quais, 326 conduziam com excesso de álcool e, destes, 182 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 60 pessoas por conduzirem sem habilitação legal".

"Das 5.073 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se: 696 por excesso de velocidade; 144 excessos de álcool; 122 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 125 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 691 por falta de inspeção periódica obrigatória; 219 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório".

Os militares da GNR verificaram 927 acidentes rodoviários, dos quais resultaram três vítimas mortais, 16 feridos graves e 232 feridos leves.

Nas áreas urbanas, a PSP, com a sua 'Operação Polícia Sempre Presente -- Festas em Segurança 2025-2026', efetuou 295 detenções, 158 das quais "por crimes rodoviários, nomeadamente 122 por condução em estado de embriaguez e 36 por falta de habilitação legal para conduzir".

"Foram detidos 18 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 22 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 43.881 doses individuais.

O mesmo comunicado descreve também a "apreensão de seis armas de fogo, 17 armas brancas, 69 munições e duas outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das quatro detenções efetuadas por posse de arma proibida" e que "foram ainda apreendidos 6.676 artigos de pirotecnia".

"Das contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se: 215 por condução em excesso de velocidade; 150 por falta de inspeção periódica obrigatória; 67 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório; 31 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 26 por condução sob influência do álcool; 13 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças".

A PSP registou ainda, nos últimos quatro dias e na sua área de responsabilidade, "678 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 227 feridos (12 feridos graves e 215 feridos ligeiros) e, lamentavelmente, 1 vítima mortal".