Já se conhecem a data e os pormenores para a despedida a Maycon Douglas

Maycon Douglas esteve desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro. O corpo do ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' foi encontrado quarta-feira, 7 de janeiro, na Praia do Sul, na Nazaré.

Estão finalmente revelados os detalhes sobre as cerimónias fúnebres de Maycon Douglas. O jovem ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que desapareceu no dia 31 de dezembro e que acabaria por ser encontrado, tragicamente, sem vida na Praia do Sul, Nazaré, a 7 de janeiro, terá o seu último adeus este domingo, 11 de Janeiro.

O anúncio foi feito pelo amigo Marcelo Palma que está a organizar toda a cerimónia. O também ex-concorrente do reality show da TVI, necromaquilhador e a trabalhar com o pai na Agência Funerária Velhino, na Amadora, revelou que a despedida será feita neste domingo, no crematório de Leiria, às 13h15. Na mesma publicação, Marcelo pede que os amigos e conhecidos do MC apareçam "de branco, evitando o preto, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida".

Marcelo aproveita também nas redes sociais para agradecer "a onda de carinho e apoio" que a família sentiu nos últimos dias. "Obrigado por respeitarem este momento e estarem desse lado", escreve

