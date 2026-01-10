Sábado – Pense por si

Vida

Já se conhecem a data e os pormenores para a despedida a Maycon Douglas

Tv Guia 11:36
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

Maycon Douglas esteve desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro. O corpo do ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' foi encontrado quarta-feira, 7 de janeiro, na Praia do Sul, na Nazaré.

Estão finalmente revelados os detalhes sobre as cerimónias fúnebres de Maycon Douglas. O jovem ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que desapareceu no dia 31 de dezembro e que acabaria por ser encontrado, tragicamente, sem vida na Praia do Sul, Nazaré, a 7 de janeiro, terá o seu último adeus este domingo, 11 de Janeiro.

O anúncio foi feito pelo amigo Marcelo Palma que está a organizar toda a cerimónia. O também ex-concorrente do reality show da TVI, necromaquilhador e a trabalhar com o pai na Agência Funerária Velhino, na Amadora, revelou que a despedida será feita neste domingo, no crematório de Leiria, às 13h15. Na mesma publicação, Marcelo pede que os amigos e conhecidos do MC apareçam "de branco, evitando o preto, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida".

Marcelo aproveita também nas redes sociais para agradecer "a onda de carinho e apoio" que a família sentiu nos últimos dias. "Obrigado por respeitarem este momento e estarem desse lado", escreve 

Corpo de Maycon Douglas encontrado na praia do sul na Nazaré
Leia Também

Corpo de Maycon Douglas encontrado na praia do sul na Nazaré

Tópicos Cerimónias fúnebres Agência funerária e crematório Televisão Funeral e serviço fúnebre Marcelo Palma TVI Nazaré Leiria
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Já se conhecem a data e os pormenores para a despedida a Maycon Douglas