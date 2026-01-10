Autópsia revela que Maycon Douglas morreu afogado

Foram ainda realizadas perícias para avaliar presença de substâncias no corpo de Maycon.

Já é conhecido o resultado da autópsia ao corpo de Maycon Douglas. De acordo com a perícia, o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que desapareceu na passagem de ano e cujo corpo foi encontrado na Nazaré na quarta-feira, terá morrido afogado.

Foram ainda realizados exames toxicológicos para despistar eventuais substâncias no corpo de Maycon. O resultado destes exames deverá ser conhecido nas próximas semanas e poderá permitir compreender melhor as circunstâncias que levaram à morte do jovem de 26 anos.

O funeral de Maycon realiza-se este domingo ao início da tarde, em Leiria.