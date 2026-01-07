Corpo encontrado na praia do sul na Nazaré, onde autoridades procuram Maycon

Esta quarta-feira um corpo deu à costa numa praia da Nazaré. Jovem de 26 anos desaparecido desde 31 de dezembro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

As buscas por Maycon Douglas, ex-concorrente do "Secret Story", foram interrompidas na passada segunda-feira, sem que tivesse sido descoberto o paradeiro do jovem. Contactado pela SÁBADO, o Comandante Sá Granja, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, afirma que "a prioridade é localizar o desaparecido". Sobre os possíveis cenários em cima da mesa, não adianta detalhes. Esta quarta-feira um corpo deu à costa na Nazaré, que, segundo o Correio da Manhã, poderá ser o de Maycon Douglas.



O ex-concorrente da Casa dos Segredos desapareceu a 31 de dezembro Pedro Catarino

As operações de busca foram coordenadas até agora pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré, e "estiveram empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré".

Desde terça-feira, estão a ser realizadas "ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional", pode ler-se num comunicado da Autoridade Marítima, que adianta ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima se encontra a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.

O jovem, de 26 anos, desapareceu a 31 de dezembro de 2025, pelas 5h, na Nazaré, onde foi visto pela última vez, após uma festa. O alerta foi dado às 08h50, depois da PSP dar conta da existência de destroços de uma viatura perto do farol de São Miguel Arcanjo. Em cima da mesa, estão cenários como o desaparecimento sem interferência de terceiros, mas também a possibilidade de existir mão criminosa.

As primeiras pistas surgiram a 1 de janeiro, no mesmo dia em que foi descoberto o carro do jovem, submerso a seis metros de profundidade, na Praia do Norte, na Nazaré. As buscas subaquáticas realizadas ao veículo permitiram apurar que a vítima não se encontrava interior do habitáculo.

Dentro do carro, foi encontrado apenas um casaco, que se acredita pertencer ao jovem, e sabe-se que a viatura derrubou as baias de segurança, daí os destroços perto do farol. No dia seguinte, a Autoridade Marítima informou, que devido à situação meteorológica, não estavam reunidas condições para as operações de mergulho, "estando os elementos do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima no local a fim de reavaliar a situação".

Após o alerta do desaparecimento, as redes sociais foram inundadas de comentários sobre o caso e os amigos e familiares têm deixado vários apelos. Num comunicado partilhado esta terça-feira, a ex-namorada de Maycon, Renata Reis, afirma que não existem novas informações sobre o caso. "Reiteramos o apelo para que não se crie especulação nas redes sociais, nem se partilhem informações não confirmadas", pode ler-se.

Numa outra publicação, Renata Reis afirma também que "caso exista a intenção de fazer pressão para que as buscas sejam efectuadas de outra forma, essa pressão deve ser dirigida às autoridades competentes".

Maycon Douglas nasceu no Brasil, mas vive em Portugal desde os 4 anos. Tornou-se conhecido do público depois de participar na oitava edição do reality show da TVI "Secret Story".