Entre os comentários dos utilizadores das redes sociais, tem sido usada a expressão "vergonha alheia" para comentar o facto de o músico ter tentado simular um sotaque brasileiro, em vez de falar português comum.No video que circula nas redes sociais, David Carreira elogia o novo treinador do Flamengo, Jorge Jesus, e de como a sua influência foi muito positivia enquanto estava no banco do Sporting.

"Muitos fãs perguntaram o porquê de eu estar a falar o português do Brasil. Apercebi-me que aqui há muitos brasileiros que têm muita dificuldade em entender o português base, o português de Portugal. Então pensei que se calhar vou ter de fazer um esforço", disse David Carreira numa "história" do Instagram ."Foram três meses a ter aulas, a trabalhar no sotaque, a falar de uma forma mais lenta também, a ‘cantar’ tudo um pouco mais. Fico meio perdido porque há expressões que usam aqui que eu não faço ideia do que estão a dizer. Tem sido um esforço brutal, mas faz sentido", rematou.

Esta não é a primeira polémica relacionada com a promoção do novo disco do cantor. Anteriormente, a agente do músico tinha dito à comunicação social que Carreira tinha sido detido nos EUA durante a gravação do seu videoclipe. No entanto, não se tratou de um golpe publicitário, já que o vídeo do tema mostrava o músico a ser detido."Preso? Eu? só no videoclip mesmo obrigado aos fãs que me tem dado tanta felicidade nesta Tour 7. Sexta-feira podem ouvir a música e ver o clip todo", disse o músico no Instagram, afastando a ideia de ter sido detido.