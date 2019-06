OPINIÃO. Joana Sousa e David Carreira: a cara e o nome da mentira

David Carreira assentou até hoje a sua carreira em três predicados sobre os quais não tem responsabilidade, mas que soube aproveitar bem, e isso é um mérito seu: o auto-tune, a fama do pai e a beleza da mãe. Não há mal nenhum nisso, desde que se mantenha feliz entre o seu público C+S - passe o generation gap.





Joana Sousa

Mas David Carreira capturou também para si a impunidade da mentira, que é no fundo fruto daquilo que estamos sempre a designar por voragem dos tempos e que se resume a esta pergunta retórica do quem é que amanhã se lembra disto?A história é mais ou menos simples. A acreditar no site da revista Nova Gente, alguém enviou esta semana para a redação um vídeo do cantor a ser detido.Depois lê-se:"Contactada pela nossa redação, Joana Sousa, manager do filho de Tony Carreira, confirmou a situação revelando que tudo aconteceu devido a ‘problemas com autorizações para gravar no local’. Joana conta ainda que David Carreira foi detido juntamente com dois elementos da produção e que neste momento os advogados do cantor estão já a fazer de tudo para que o artista regresse a Portugal já no dia de amanhã, quarta-feira, 5 de junho.A Nova Gente, inocente, até colocou um link para a página da Texas Film Commission, onde se referiam as leias que supostamente David Carreira teria infringido.Praticamente toda a imprensa (mesmo grandes nomes da imprensa) replicou a história, porque a história tinha declarações de alguém envolvido na história e que dava o seu nome. E isto ainda se baseia numa relação de confiança. Sabemos que as pessoas nos mentem, mas não estamos à espera que o façam para este fim e de forma tão descarada.De facto, era tudo mentira. Tratou-se de uma manobra de marketing para promover uma nova música. A imprensa que contou a história da detenção, apressou-se a atacar o cantor e este foi ao Instagram justificar-se. Mas não foi pedir desculpa ou dizer que foi apenas uma brincadeira que foi longe demais. Com a mesma ligeireza com que o pai Tony assentou muita da sua carreira na "adaptação" de originais estrangeiros, David Carreira foi ao Instagram passar ao lado da moral."Preso? Eu? só no videoclip mesmo obrigado aos fãs que me tem dado tanta felicidade nesta Tour 7. Sexta-feira podem ouvir a música e ver o clip todo."Depois, na stories do Instagram, David Carreira fez um vídeo a partir de casa, onde, depois de mostrar a namorada a dormir no sofá, de pijama e quadris virados para a câmara (é preciso recordar que estamos num universo C+S), perorou sobre essa parvoíce dos jornalistas que acreditam em tudo e não confirmam nada.Vejam-se ainda os comentários dos fãs. Alguém diz: "Não sei porque esses jornalistas mentem tanto? Sujam o nome de uma pessoa. Deveriam ser processados."E David Carreira responde: "Coitados já não vendem revistas, precisam de sobreviver de alguma forma."Mais um comentário de um fã: "O real boss!!!! Puseste a comunicação social a provar do próprio veneno, és top."Resposta de David Carreira: "Este comentário merece 1000 likes."Vamos esquecer David Carreira – parece tão pouco inteligente, adolescente e pequenino que nem percebe que o que diz põe em causa a pessoa mais próxima do seu staff, a manager. Vamos focar-nos então nela mesma, que para todos os efeitos é maior de idade.Chama-se Joana Sousa e foi ela, a acreditar na Nova Gente (não há razões para duvidar), que inventou uma história para promover o seu artista.Fica assim toda a gente a saber que a partir de agora sempre que Joana Sousa falar pode estar a mentir. Sempre que enviar um email, pode estar a mentir. Se isto não é a ruína de um profissional, não sabemos o que será. Mas desconfiamos que ela não quer saber. E como desconfiamos disso, e como vivemos em tempos de gente impune, a única coisa que nos resta é deixar aqui o nome (Joana Sousa) e o rosto, tirado das suas redes sociais. Ei-la, fixem a cara e o nome.