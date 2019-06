Marisco, pizza, noodles, sushi, tudo serve para ser comido em frente à câmara e para, mais que tudo, partilhar histórias e experiências. A maior parte dos vídeos são publicados ou transmitidos à hora de jantar, para que os seus espetadores que vão fazer esta refeição sozinha passem a ter companhia, ainda que virtual.



E se esta é uma realidade muito presente na Ásia, onde um dos maiores youtubers do assunto, Banzz, tem em média meio milhão de utilizadores em cada vídeo e 3,3 milhões de subscritores no canal, ou seja, pessoas que o seguem, já há outros fenómenos no mundo ocidental. É o caso de Bethany Gaskin, uma norte-americana que até já desistiu do seu trabalho para se dedicar exclusivamente ao mukbang. A especialidade dela é marisco gigante.







"Sou uma foodie, sempre gostei muito de comer. Mas um dia fiz um vídeo de mukbang e foi uma loucura", recorda a youtuber ao The New York Times, falando do ano de 2017, altura em que começou a fazer vídeos. "Na altura achei estranho as pessoas gostarem de me ver comer, mas como eram vídeos muito fáceis de gravar continuei." Neste momento, o canal de mukbang de Bethany conta com 1,8 milhões de subscritores, o que faz com que tenha ganho mais de um milhão de dólares em publicidade desde o princípio. Assim, desistiu do seu trabalho a tempo inteiro e dedicou-se apenas aos vídeos de comida.



Os benefícios do mukbang



Para além de serem uma companhia para quem não a tem, ajudando a combater a solidão e alguns sintomas de depressão, o mukbang tem, segundo muitos psicólogos, outros benefícios para quem vê os vídeos. Primeiro, estas transmissões podem ajudar pessoas com distúrbios alimentares a despertar novamente o desejo por comida ou a controlar os seus desejos, dependendo da origem do distúrbio.



Há depois o ASMR, ou seja a resposta sensorial meridiana autónoma. Esta espécie de "orgasmo mental" provocado por estímulos auditivos é também uma grande tendência online. Ainda que os vídeos de ASMR mais populares sejam aqueles onde os youtubers sussurram, passam pincéis pela pele ou façam pequenos barulhos, há também quem retire prazer dos sons produzidos pelo ato de comer.



Já para os criadores de conteúdo, as precauções a ter são mais profundas do que os benefícios. Depois de ingerir tantas calorias é necessário muito exercício, e é por isso que o coreano Banzz treina até 12 horas por dia para conseguir queimar tudo aquilo que come atrás das câmaras.

Comer é, para além de uma experiência que normalmente traz muito prazer a quem a faz, uma rotina social, que desde o início da espécie junta o Homem num momento de partilha. No entanto, e com um quarto dos coreanos a viverem sozinhos, estão a arranjar-se formas de partilhar este momento para lá de fronteiras.O mais recente fenómeno do YouTube é exatamente isso e chama-se mukbang. O nome surge da combinação de duas palavras coreanas, comer (muk-da) e transmissão (bang-song), e, tal como este indica, consiste em pessoas a comerem em frente à câmara. E normalmente é comida que chegaria para alimentar uma família inteira.