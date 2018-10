Um homem estava no Google Maps à procura do melhor caminho para um monumento, mas acabou por encontrar a sua esposa a confortar um homem no seu colo.

De acordo com o Daily Mail, o homem divorciou-se pouco tempo depois.



A fotografia, que ficou registada no Google Street View, foi tirada em 2013 perto da Puente de los Suspiros de Barranco, uma ponte popular em Lima, capital do Peru.



Foi precisamente ao pesquisar o caminho para essa ponte que encontrou um homem deitado num banco, com a cabeça encostada ao colo de uma mulher. Primeiro, o peruano estranhou: reparou na indumentária da mulher. Era um top branco, calças de ganga e salto alto, semelhantes aos da sua esposa. Foi quando olhou com mais atenção que se apercebeu que era, de facto, a sua mulher que dava festinhas a outro homem no seu colo.