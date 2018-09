Caso ocorreu na Bolívia e o presidente do país já teve que intervir. Sebastián tem três anos e ficou sem rins.

É um caso de negligência médica que está a chocar a Bolívia: Sebastián, de três anos, é um menino com cancro no rim que foi operado. Porém, o cirurgião retirou-lhe o órgão errado: extirpou o rim saudável em vez do canceroso. Quando se apercebeu do erro durante a operação, retirou também o rim doente.



Agora, a criança não tem rins e espera por um dador com urgência. Tem que fazer hemodiálise enquanto não surgir um órgão, e antes de qualquer transplante, cumprir tratamentos de radioterapia.



Evo Morales, o presidente da Bolívia, comentou o caso via Twitter: "Estamos muito consternados pelo que ocorreu com o pequeno Sebastián, que sofreu a extirpação de um rim saudável. O nosso Estado protege a saúde e os direitos dos nossos meninos e meninas. Exigimos aos profissionais da área que assumam o seu papel ético e preservem a vida", escreveu. Recordou ainda que Sebastián nasceu no seio de uma família pobre e que por isso, esta teria direito a uma casa oferecida pelo Estado.



O cirurgião tinha que operou Sebastián tinha sido processado em 2012 por se ter esquecido de material cirúrgico dentro do corpo de outro menor. A criança acabou por morrer.