Jaime Nina, infeciologista do Hospital Egas Moniz e professor na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical e da Faculdade de Ciências Médicas, é perentório: temos de fazer mais testes e o R de 1,08 não é bom.





Estes novos surtos indicam que – apesar de estarmos na curva decrescente da pandemia em Portugal – o vírus continua a circular. Não estamos numa segunda onda, porque ainda não saímos da primeira. O especialista concorda com as medidas mais apertadas nas 19 freguesias da zona de Lisboa, que o Governo decretou.

O que significam estes novos surtos em festas e parques de campismo?

O vírus continua a circular. Há uma parte que é uma circulação subterrânea, para que as pessoas se infetem. O vírus não sobrevive no meio ambiente durante tempo significativo. Portanto, significa que há pessoas que andam com o vírus e não se apercebem de que estão infetadas e que vão infetando outros. O que me faz voltar ao meu mantra de há muito tempo: Portugal está a fazer poucos testes. E mesmo quando se diz que Portugal faz mais do que o resto da Europa, acrescento: a Europa em geral está a fazer poucos testes. Compare com os números de Singapura, tem 50 mil casos, mais ou menos. Tem mais do que nós e tem 26 mortos, nós temos 1500.

O que é que isso quer dizer?

Eles estão a apanhar muitos casos muito leves. Nós estamos agora com 1 milhão e cem mil testes feitos, cumulativos, até agora. Acelerámos nos últimos tempos. Singapura já ultrapassou os 60 milhões, com uma população mais pequena. Vou usar uma metáfora futebolística:

Portugal está num regime hiperdefensivo: tem 10 jogadores em frente à baliza a tentar que o vírus não consiga marcar. Singapura foi para o ataque: anda à caça do vírus em tudo quanto é sítio. Testam não só as pessoas que têm sintomas, mas os familiares, os colegas de trabalho, tudo. Testam tudo em que haja a mais pequena hipótese de positivo. Quando encontram alguém positivo, isolam. E mais, começam a tratar logo. O que impede que as coisas descambem e acabem em certidão de óbito.



O vírus continua a circular mais do que o espectável?

Sim. Há coisas que correram bem em Portugal. Basta comparar o nosso número de mortos, por milhão de habitantes, com o de Espanha ou e da Itália. Houve coisas que correram mal e uma das coisas foi terem sido feitas decisões políticas e sanitárias, muitas delas políticas, sem serem baseadas em evidências.

Quais?

Por exemplo, a decisão de desconfinar foi feita para o pais todo. Não havia nenhum estudo a dizer que a situação era igual em todo o país. Viu-se a posteri que não era. O Instituto Ricardo Jorge e a Direção Geral de Saúde fizeram um estudo sobre serologia. Sabe os resultados? Sabe quais são os métodos a ser usados? Ninguém sabe. Em vez de ser um estudo publicado, como deveria na minha opinião, vai ser um relatório para ser lido por três ou quatro pessoas. À excepção da Graça Freitas que vai ler à lupa, os outros não. Um dos maiores problemas de Portugal é que as pessoas que estão ao leme não têm habilitações para o fazer. A nossa ministra da Saúde é advogada, com um doutoramento em gestão de serviços de saúde, com um enfoque em contenção de custos. Eu pergunto: Se fosse apanhar um voo para um lado qualquer, gostava que o comandante de voo fosse a pilotar, fosse um advogado com formação em contenção de custos?

Quando acabarem as aulas e começarem os ATL’s o que vai acontecer?

Uma das grandes incógnitas da epidemiologia deste vírus é (isto não é só em Portugal): qual o papel das crianças? Não se sabe. Faltam estudos serológicos. Para mim e outros que gostavam de saber - estou no grupo que aconselha a Universidade Nova de Lisboa a tomar medidas, no grupo que aconselha a Faculdade de Ciências Médicas e o Instituto de Medicina Tropical, que também são da Universidade Nova de Lisboa, estou no grupo que aconselha a Câmara Municipal de Lisboa a tomar medidas. E há informação que eu queria ter e não tenho. Há uma falta de transparência enorme. Não é só em Portugal, também em Espanha. Quanto aos ATLs? Pode ou não pode aumentar casos, não sei responder. Quantas crianças tiveram infeção e não tiveram sintomas? Não sabemos.



Porque estão os casos a aumentar na região de Lisboa?

Há um facto que perturba um bocadinho, em meados de abril, havia tantas críticas que estavam a fazer poucos testes, que o Ministério da Saúde pediu ao Ricardo Jorge para avaliar laboratórios privados que tinham capacidade e deu a uma meia dúzia deles, o Germano de Sousa, Joaquim Chaves, reconheceu-lhes idoneidade para fazer testes. Estão fazer muitos mais testes, foi multiplicado por quatro ou cinco. Este número de casos novos que parece um aumento muito grande é, em parte, inflacionado porque estão a ser testadas muitas pessoas. Se olharmos para os internamentos ou para os internamentos em cuidados intensivos ou para o número de mortos, eles estão estáveis e a diminuir. Não houve um ressurgimento enorme, antes pelo contrário. Felizmente, continua a acalmar. Claro que o ideal era já ter parado.



Como vê a situação das freguesias que vão ter regras mais rígidas?

Na reunião que houve foram definidas 19 freguesias - e dou os parabéns por terem feito uma análise tão detalhada – para perceber sobre quais era preciso apertar as regras. Quando vemos as freguesias percebemos que estamos a falar do bairro das Galinheiras, Musgueira, ou seja, são os bairros degradados. Dizer que a pessoa está em casa e não sai e que trabalha em teletrabalho é tudo muito bonito para a classe média que tem um computador e um apartamento minimamente confortável. Vamos para barracas com 6 ou 7 pessoas, metidas num sítio pequeno. Sem computador e têm que ir trabalhar.

O norte do país tem uma enorme vantagem, tem uma sociedade mais estruturada com maior peso das relações familiares o que é uma rede de segurança nestas situações. As pessoas estão mais integradas na família. Em Lisboa, grande percentagem de imigrantes de primeira ou segunda geração, ou migrantes de outras zonas do país não têm família próxima. Quando as coisas correm mal, não têm rede social.



Têm de criar regras mais rígidas?

Um dos motivos, na minha opinião e não só, isto está escrito, para esta revolta dos jovens, que leva a comportamento de risco é porque eles estão aborrecidos. Há meses que não têm escola, que isso da telescola é uma treta. Com os universitários ainda conseguem, muitos deles têm computador, conseguem ter feito alguma coisa, as universidades têm feito um esforço meritório. O ensino secundário não acontece e quanto mais degradada a situação de onde vêm as crianças e adolescentes, pior ainda.



Um R de 1.08 é preocupante?

Um RT de 1.08 é mau, quer dizer que o que se está a fazer é muito pouco. O r – quer dizer o número de pessoas infetadas a partir de um caso infetado – quando está no 0 serão 2, 5 até 2,6 de pessoas.



Este risco de contágio disparou em todo o País é porque as pessoas estão mais relaxadas e aborrecidas?

Os jovens estão mais aborrecidos. Tipicamente que a juventude tem grau de paciência limitada, já os gregos o diziam. E bolas, estão nisto desde março.



O que se pode fazer?

Penso que as medidas que foram agora tomadas fazem algum sentido. Apertar o controlo de venda de bebidas alcoólicas, obrigar estabelecimentos a fechar mais cedo. A transmissão não se dá ao ar livre, dá-se em espaços fechados. Num artigo, com um mês publicado na China, que estudou a transmissão em espaços fechados versus em espaços abertos, foram analisados 318 surtos, desses 317 foram em espaços confinados, supermercados ou restaurantes. O que sobrou aconteceu numa festa num pátio, que não tinha teto, mas tinha paredes todos os lados, e à noite, quando não temos o efeito da radiação ultravioleta a matar os vírus.



Há quem diga que estamos numa segunda vaga?

Não. Ainda estamos na primeira, se olhar para os números eles têm vindo a baixar lentamente. Vemos isso no número de internados. Não houve uma curva com uma descida abrupta, como noutros países, como Espanha, está a haver uma cauda longa, mas não desceu e voltou a subir.



Como será no Verão?

É difícil de prever. Há alguma experiência com coronavírus respiratórios humanos. Há sete coronavírus humanos e quatro deles são responsáveis entre 25% a 35% que chamamos constipações ou resfriados. Esses quatro vírus têm uma variação sazonal extraordinariamente forte, pico no inverno, chega ao verão e praticamente desaparecem. No final do outono seguinte voltam. É provável que aconteça isso com a covid. É provável que vá diminuindo e desaparecendo. Nalguns países desapareceu. Está a descer em todo o hemisfério norte. É fundamentalmente por causa do verão. Isso com as infeções respiratórios acontece. Lá para o fim de setembro, outubro ou dezembro, volta.



E o que irá acontecer?

Toda a gente da oposição vai acusar o Governo, o Governo vai dizer que foi culpa de não sei de quem. Vão tentar pôr as mesmas medidas que usaram em março, mas será muito mais difícil porque as pessoas estão fartas. Não sei até que ponto a economia aguenta.

Teremos vacina?

É um bocado cedo. Há outra coisa que é a política das vacinas. Há mesmo países que estão a investir biliões de dólares. Os Estados Unidos tentaram comprar à Alemanha. Na Austrália, o parlamento aprovou uma lei a proibir a venda de vacinas, até toda a população estar vacinada. Nós tivemos a discussão do orçamento suplementar e não há uma única alínea nem um único euro para a compra de vacinas. Quando chegar a compra da vacina, vamos ficar de mão estendida à Europa. A vacina mais avançada é a de Oxford, que é uma colaboração entre os ingleses e os suecos. A empresa AstraZeneca é sueca e é quem vai comercializar a vacina. Neste momento há 13 vacinas que começaram ensaios em seres humanos.



Vai haver recuos no desconfinamento?

Já houve. Já demos passos atrás e vamos ver o que aconteceu ao vírus. Se continuar em 1.08 vão ter de apertar mais. Veja-se no Norte está à volta de 0,5, é uma diferença grande.

Quando as pessoas da região de Lisboa foram de férias para o Sul, poderá piorar nessa zona?

Pode espalhar-se, mas depende das férias. Ir para a praia é das coisas mais seguras que se pode fazer. Porque é ao ar livre. Mesmo que esteja alguém a tossir a dois metros de si, com ligeira aragem o número de vírus que chega ao pé de si já está tão diluído que não provoca infeção.



Além disso, há um artigo interessante de uns militares americanos que queriam ver se era verdade que os raios ultravioletas matavam o vírus. Toda a gente diz que sim, mas não havia evidência experimental. Então, colocaram o vírus em saliva para ver o que acontecia quando exposto ao sol. E o vírus não consegue sobreviver aos raios ultravioleta. Era algo que se previa. Não é por acaso que, há décadas, os blocos operatórios têm lâmpadas ultravioleta.

Se a praia não é o problema das férias, qual é?

São as discotecas, os bares. Diria que o dia não é problemático, a noite é. Sobretudo em ambientes fechados. E se não houver álcool à mistura, os cafés não são maus. É que o álcool baixa a sensação de perigo e as medidas de defesa das pessoas. Por exemplo, com o HIV, mais de metade das pessoas que se infetam, tinham no momento da infeção álcool. Esse álcool faz com que tomem atitudes menos ponderadas e que noutras ocasiões não o fariam.