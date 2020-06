ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de junho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 24 de junho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Fechado numa sala, dentro de um bunker, com um militar israelita e um detetor de mentiras colado a si. Até aí, sem problemas. Mas a última pergunta ia mudar a vida de Dov Alfon: "Pensa escrever um livro sobre a 8200 [unidade de elite de espionagem israelita a que tinha pertencido]?" O escritor – que nasceu na Tunísia e se mudou para Israel com os pais ainda criança – respondeu um perentório não. Mas ficou a ideia.Passados uns anos nasceu O Espião Israelita – que está traduzido em 12 línguas e chega agora a Portugal, editado pela Lua de Papel – que conta como um informático nascido em Israel desaparece do aeroporto de Paris. Dov Alfon, jornalista e ex-espião, quis explicar que hoje não existe privacidade e como funciona o poder. Já está a preparar um segundo livro.O primeiro capítulo escreveu-se sozinho há muitos anos, logo a seguir a acabar o meu mandato militar. Depois deixei-o, mas ficou a vontade de falar sobre como funciona o poder. Vivemos num mundo em que o direito à privacidade desapareceu totalmente e a liberdade de movimentos está seriamente ameaçada.