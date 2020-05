Saiba qual a lotação máxima em cada praia do país

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) divulgou esta quarta-feira a capacidade das praias portuguesas no contexto da crise provocada pelo novo coronavírus Covid-19.

Os números de lotação das praias e unidades balneares têm em conta vários critérios como a dimensão do areal, a influência de marés, as regras de distanciamento e de segregação de acessos, a capacidade de estacionamento, e ainda alguns fatores específicos associados ao risco costeiro.

Na sua nota, a APA refere também que cada pessoa deve utilizar uma área de 8,5 m2, tendo em conta o distanciamento social necessário para a segurança de cada uma por razões sanitárias.

Entre as praias da zona Tejo e Oeste, a praia da Nazaré é aquela com maior lotação – mais de 17 mil podem ocupar a praia. A praia de Carcavelos, em Cascais, tem um limite de 12.100 pessoas nas suas 12 unidades balneares, enquanto as praias de Fonte da Telha, em Almada, têm uma lotação conjunta de 14.500 pessoas.

Veja aqui a lista de lotação das praias da região de Tejo e Oeste.

Na zona Barlavento do Algarve, a APA coloca como limite para a Praia da Rocha, em Portimão, quase 9 mil pessoas: 8.800, referindo, ainda assim, "eventuais problemas de lotação".

Veja aqui a lista de lotação das praias da região do Barlavento do Algarve.

Na zona Sotavento do Algarve, as praias com maior limite de lotação são a Praia de Faro e a Praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, ambas com 12.600 pessoas como número máximo de banhistas.



Veja aqui a lista de lotação das praias da região do Sotavento do Algarve.