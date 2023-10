Investigação SÁBADO. Os armazéns que não dão descanso e o terreno com dois donos

No Bombarral e Cadaval há uma empresa que não dá descanso aos moradores. Já no Algarve um inglês descobriu que a casa que comprou pode não ser só dele, já que o terreno é disputado por outro proprietário.

Um cidadão alemão residente em Portugal trava há seis anos uma verdadeira batalha contra uma das maiores empresas de distribuição de fruta na Península Ibérica. Empresa que transformou um local paradisíaco num autêntico inferno. Há dezenas de pessoas afetadas, perante a inércia de duas autarquias.





Investigação SÁBADO. Armazéns de fruta não dão descanso - vídeo 1

Investigação SÁBADO. Armazéns de fruta não dão descanso - vídeo 2

Investigação SÁBADO. Terreno com dois donos

Os armazéns começaram a trabalhar em 2017 de forma clandestina. Só foram licenciados, quatro anos depois, já em 2021, após um polémico estudo acústico que terá sido realizado com as fontes de ruído desligadas. Oouviu o dono da empresa que começou por negar ser o seu proprietário e acabou a mandar o morador alemão para o seu país.Seguimos agora para o Algarve, mais concretamente para Tavira, para onde o inglês David Mapley decidiu mudar-se para passar uma reforma tranquila. Habituado a lidar com fraudes financeiras, comprou um terreno em Santa Catarina da Fonte do Bispo. Meses mais tarde, descobriu que a propriedade onde gastou 600 mil euros pode não ser dele.