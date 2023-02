Os bunkers que são hoje museus

Setenta e oito retretes. Foi o número de loiças sanitárias que levou a imprensa a revelar a construção do bunker antinuclear, pedida pelo então primeiro-ministro canadiano, John Diefenbaker. Porque haveria uma estrutura militar de comunicações, como insistia o Governo, precisar de tantas retretes? Construído a 750 metros de profundidade, o agora Museu da Guerra Fria Diefenbaker mantém os equipamentos concebidos em 1959, no auge da ameaça militar entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Mais de 70 anos depois, a ameaça renasceu com a Guerra na Ucrânia e o museu tem recebido milhares de visitantes.