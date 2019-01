A fotografia de um simples ovo de galinha chegou, até ao momento, aos 32 milhões de gostos e destronou Kylie Jenner, a antiga detentora do recorde.

Chegou sem avisar e destronou Kylie Jenner para se tornar a fotografia com mais likes do Instagram. A fotografia de um simples ovo de galinha chegou, até ao momento, a mais de 32 milhões de gostos na rede social e gerou reacções por todo o mundo - incluindo a antiga detentora do recorde.



Por detrás de um grande ovo, está sempre uma grande ideia. E a origem desta fotografia vem da conta "EGG GANG" ou agora "world_record_egg", com o propósito de chegar ao recorde mundial da plataforma Instagram. "Vamos criar um recorde mundial juntos e ter a foto com mais likes do Instagram. Vamos bater o recorde atual, mantido por Kylie Jenner (18 milhões)! Nós vamos conseguir", escreveu na publicação.







6 de fevereiro de 2018 da sua filha Stormi ter chegado aos 18 milhões de gostos.





Em resposta ao novo recordista do Instagram, a socialite publicou um vídeo na rede social em que parte um ovo numa estrada.





