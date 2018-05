Tratamentos de fertilidade: Dadores sem medo do fim do anonimato

Se um dia uma, ou mais, das potenciais oito crianças que ajudou a gerar o quiserem conhecer, José ficará muito contente. Encara essa possibilidade como um privilégio. Não doou o seu material genético no pressuposto de ter mais filhos – já tem três, o mais velho com 22 anos e a mais nova com 16 –, nem considera estas crianças como tal, mas acredita que merecem o máximo respeito. "O dador não está à procura de direitos, o gerado é que tem o direito de saber as suas origens", diz à SÁBADO.



A família acompanha-o nesta posição. "Eles sabem e, noutro dia, a minha filha disse-me: ‘Seria giro virmos a conhecer algum deles’", conta. Em Portugal, o número limite de recém-nascidos gerados com o material biológico de um dador homem é oito; José, 52 anos, começou a doar em 2008 e até 2012 fez cerca de uma dezena de doações. Trabalha na área do apoio social, e acompanha situações dramáticas, esta foi a forma que encontrou de dar o seu contributo.



Ao contrário das opiniões que têm vindo a ser divulgadas, desde que a decisão do Tribunal Constitucional – de deixar cair o anonimato dos dadores de gâmetas, óvulos e espermatozóides – foi conhecida, considera que a mudança na lei da procriação medicamente assistida é muito positiva.



