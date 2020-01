O novo Orçamento do Estado prevê 1.524 milhões de euros de incentivos à natalidade, disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, esta terça-feira ao Público. Entre as principais medidas de apoio à natalidade encontram-se a criação de um cheque para ajudar as famílias a pagar a creche, mas só a partir do segundo filho, e o pagamento a 100% de baixas para assistência a um filho em caso de doença ou acidente.





Apesar de o montante do cheque estar ainda por definir, a ministra garantiu que todas as famílias terão direito a este apoio a partir do segundo filho, independentemente dos rendimentos que aufiram. A medida entrará em vigor no último trimestre de 2020.À revista, Ana Cid, Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), destaca o caráter universal desta medida: "O complemento de creche é muito importante. Ainda não há detalhes mas as guideline parecem-nos importantes na medida em que são universais, não têm a ver com os rendimentos", refere, considerando, no entanto, que a medida deveria ser alargada também ao primogénito. "É importante que haja medidas de compensação dos rendimentos com caráter social, e outras com caráter universal e acessível a todos as famílias."A questão da creche é particularmente relevante para a APFN por se tratar de uma "despesa importante no orçamento familiar", explica a representante, que considera ainda que o modelo de comparticipação das vagas nas creches geridas por Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS) deveria ser revisto.Em setembro de 2019 existiam 35 concelhos de Portugal em que pelo menos uma em cada três crianças até aos três anos não conseguia encontrar lugar numa creche ou ama, noticiava então o Jornal de Notícias, sendo Lisboa, Porto e Setúbal os distritos mais afetados. Apenas Guarda, Castelo Branco e Portalegre tinham uma taxa de cobertura superior a 70%, isto devido à baixa natalidade que se regista nesses distritos."Não está claro quais as vagas que são comparticipadas e quais as famílias que têm lugar nas creches geridas por IPSS. Parece-nos que o modelo deveria ser alterado. Ou completamente e colocar a medida do cheque-creche como modelo único, ou ter as duas vertentes associadas", considera Ana Cid.Portugal é um dos países europeus com a taxa de natalidade mais baixa da União Europeia. As medidas avançadas no Orçamento do Estado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, pretendem contrariar essa tendência. O aumento da licença obrigatória do pai de 15 para 20 dias úteis, cuja legislação foi aprovada na especialidade por todos os grupos parlamentares em março de 2019, é uma dessas medidas."Que ambos os pais acompanhem a criança desde o nascimento é uma medida positiva, mas temos dúvidas quanto ao impacto real que possa ter na natalidade", afirma a representante da APFN, para quem o principal entrave a que as famílias portuguesas tenham mas filhos é a quebra de rendimentos que daí resulta. Esta é uma das principais conclusões do Inquérito à Fecundidade, um estudo realizado em 2013 pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Pordata, que apurou que, em média, as pessoas "têm 1,03 filhos, pensam vir a ter no máximo 1,77 filhos, mas desejariam ter 2,31 filhos." Relativamente a incentivos à natalidade, a medida considerada mais importante foi "aumentar os rendimentos das famílias com filhos".Ana Cid concorda com as conclusões do estudo."Se as famílias tivessem os filhos que querem ter, o problema da natalidade estaria resolvido". Faz falta, defende, um modelo de adequação de capacidade contributiva face ao nascimento do filho, pois a dedução atual no IRS não corrige a quebra de rendimento disponível. "O que está previsto em sede do orçamento é uma redução, mas só até aos 3 anos. Não podemos de modo algum estar de acordo com a segregação etária das crianças."Segundo a secretária-geral, o Banco de Portugal considera que cada filho custa em média 300 euros por mês. "Se atendermos que esse é aproximadamente o valor que os tribunais estipulam para o pagamento de pensão de alimentos quando há divórcio, vemos que não será um valor exagerado para as despesas básicas."

"Em Portugal confunde-se muito as políticas de família com as políticas sociais. Ambas são importantes e não podem desaparecer, mas não há um investimento sério nas políticas de família. O que se pretende é que quando haja um filho não haja uma quebra tão acentuada nos rendimentos", argumenta. Neste capítulo, aponta para França, onde o abono familiar é universal, como o exemplo a seguir. "Em Portugal, só o Partido Comunista defende que o abono de família seja universal, um direito de todas as famílias, crianças e jovens."