Histórias de quem não consegue sair com medo da Covid-19

Antes de sair, cumpriu o ritual: desinfetar-se com álcool (mãos, braços, cara e pernas), limpar os óculos, apanhar o cabelo, colocar as luvas e prendê-las com elásticos (para que não saiam). Com outro elástico preto uniu os dedos indicador e médio da mão esquerda, para se lembrar que é aquela que deve usar se precisar de ajeitar os óculos – já que não é a sua mão dominante.





Também levou consigo uma espécie de saco de primeiros socorros: com um frasco de álcool de 250ml, outro de 500ml de álcool gel, duas toalhitas desinfetantes, um par de luvas e uma máscara suplentes. Aquela sexta-feira, 22 de maio, acabou por ser a primeira vez em 71 dias – desde que se confinou, por causa da pandemia – que saiu de casa, andou na rua e teve contacto com outras pessoas. Sílvia Sendim, 29 anosm só aceitou fazê-lo para ser fotografada para este artigo dae porque considera que o gesto pode ajudar outras pessoas como ela.