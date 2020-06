Tome nota: mais de dois banhos por dia, com duração de uma até seis horas, são sinal de alerta. Mas há outros, como a lavagem de mãos, sistemática com lixívia e álcool, a ponto de deixar eczema; ou dos dentes, ficando a sangrar das gengivas. Estes rituais de limpeza podem disparar pelo imperativo de combate à Covid-19, mas é preciso estar consciente do exagero. E se assim for, questionar-se: sente-se incongruente (mal) com isso? Ou seja, por um lado tem noção do excesso mas não consegue contrariar o padrão psicológico (a obsessão)? Se a resposta é sim, continue a ler. Vários especialistas em saúde mental contactados pela SÁBADO indicam os sintomas e tratamentos.





As repetições de comportamentos revelam-se um atraso de vida (há quem tome banhos diários de cinco horas, já lá vamos). No dicionário terapêutico, têm um nome: comportamentos ritualizados. O obcecado por limpezas cumpre escrupulosamente um plano de ação – lavar inúmeras vezes determinada zona do corpo, por exemplo – ainda que saiba que o mesmo é irracional. O psicólogo António Américo Salema fala em fuga, como quem diz "defesa para a pessoa não entrar num quadro de depressão." Por isso, "o sofrimento é atroz", alerta o diretor da Clínica da Mente, Pedro Brás.São medos involuntários. A sujidade é exacerbada, horrível, ameaçadora, monstruosa. Uma criança de 9 anos descreveu-a em consulta como um monstro de dentes afiados, o que fez com que o terapeuta Pedro Brás recorresse a uma técnica psicoterapêutica (alterar a representação mental ameaçadora) para a paciente afastar tal ideia. "Disse-lhe para imaginá-lo sem os dentes, com lacinhos."É uma maneira de enfrentar o monstro imaginário, a obsessão enquadrada no transtorno obsessivo compulsivo. "Em algum momento tiveram dificuldade em gerir as suas emoções por causa de uma circunstância traumática. O que está na sua génese são ataques de pânico, que se manifestam por sensações de morte, respiração ofegante, aceleração cardíaca, bloqueios. Este trauma vindo da primeira experiência faz com que tenham um medo intenso de estarem contaminados. Não há um padrão de personalidade que identifique este tipo de pessoas", esclarece.Assim se explica que um jovem de 19 anos demore cinco horas a tomar um banho diário. De cada vez, gasta três embalagens de gel de banho. Ou que uma funcionária de um supermercado, repositora de stocks fizesse algo do género: quando saía do turno, às 22h, corria para casa para lavar-se até às 4h ou 5h da manhã. Ambos recorreram ao psicólogo Pedro Brás. Para o tratamento, o especialista estima que sejam necessárias 10 a 15 sessões, em média, uma vez por semana, através da terapia HBM (o mapa de comportamento humano: o mecanismo mental que leva as pessoas a terem determinadas emoções.Reprocessamento de memórias é a técnica de Rita Morais. A psicóloga clínica diz que a mesma (EMDR) é potente, breve e indicada para o tratamento de situações de traumas com forte componente de ansiedade. "Tento perceber o que há atrás. Por norma, em algum momento da história surge uma experiência traumática: separação, falecimento de alguém próximo. Esta perda é vivida com grande sofrimento, alguma tendência para racionalizar ou até inibir a questão mais emocional e construir um conjunto de crenças que acabam por ser desajustadas, irracionais."Nasce a obsessão. Condicionam-se rotinas e horários, nomeadamente pelas ultra-limpezas domésticas de Alexandra (a própria relatou-as na edição da, n.º 838). Tanto ela como outros obstinados (e assumidos) pela higienização constroem uma narrativa distorcida de si e da realidade envolvente. "Procuram uma sensação de controlo e de satisfação, através da compulsão. Acreditam que se repetirem, baixam o nível de insatisfação e ansiedade", explica a psicóloga Rita Morais, que acompanha o caso de Alexandra há nove meses. Tal correlação é quase direta, prossegue: "O alívio da culpa imediatamente a seguir à compulsão é superior à necessidade de mudança. A pessoa tem noção que não está bem, mas não tem outros recursos porque acredita que é o único caminho possível e a família ajusta-se aos sintomas."O pedido de ajuda costuma ser feito tardiamente. "Vêm com muita resistência", admite Rita Morais. Mas vêm, quando já estão demasiado consumidos por estes pensamentos. No fundo, é a dúvida que os atormenta ("será que fiquei contaminado ao tocar neste objeto?", pensam). Depois surgem os rituais para a atenuação da ansiedade que a dúvida provocou. "É uma forte possibilidade que as obsessões ligadas aos rituais de limpezas aumentem, se estamos perante uma doença com consequências problemáticas", adianta o psiquiatra e professor catedrático da Universidade de Coimbra, António Ferreira de Macedo.Entre a população adulta, o médico diz que a prevalência da doença é similar nos homens e mulheres. A chave é não permitir que as obsessões continuem a ganhar terreno na mente. Pode começar com algo como a prática de mindfulness (técnicas de relaxamento muscular. Mas, por si só, não resolvem as manias das limpezas. Ajudam, se combinadas com tratamentos "que incluem uma combinação de medicação com técnicas específicas de psicoterapia", remata António Ferreira de Macedo.