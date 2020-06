Desde o início da pandemia, algures entre janeiro e fevereiro, que se constatou que os homens estão mais suscetíveis a desenvolverem sintomas graves causados pelo SARS-CoV-2 do que as mulheres. Novo estudo analisa as diferenças do vírus em organismos masculinos e femininos.

Até ao momento mais de sete milhões de pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em cerca de seis meses, a um ritmo médio de mais de um milhão de novas infeções por mês. Um novo estudo revela que o sexo biológico do ser humano desempenha um papel determinante na evolução da covid-19 no organismo.

O estudo observou os efeitos da covid-19 em pessoas do sexo masculino, feminino ou intersexo (que tem uma anatomia reprodutiva que não é nem a tipicamente feminina ou masculina) e revela que a concentração de hormonas sexuais ou o tecido sexual têm influência na forma como a infeção se desenvolve no corpo humano.

O estudo cita dados que mostram que na China a taxa mortalidade e a permanência em unidades de cuidados intensivos eram superiores entre os homens do que as mulheres infetadas com o novo coronavírus. Já na Coreia do Sul, 60% dos infetados foram mulheres, mostrando que as mulheres têm mais tendência a contrair o vírus, mas uma taxa de letalidade mais reduzida. Nos EUA, a percentagem de infetados homens e mulheres é semelhante, mas a letalidade é 1,5 vezes superior entre os homens. Ainda não são conhecidos as condicionantes certas para alguns infetados terem sintomas bastante graves e outros mais leves, mas o estudo avança que as diferenças sexuais podem ter um papel importante nestas situações.

Segundo os dados de 38 países, em 37 a taxa de letalidade é superior entre homens. A média mostra que as taxas de letalidade entre homens são 1,8 vezes maiores do que entre as mulheres. No entanto, quando se fala de pacientes com idades mais avançadas, parece menos relevante o sexo da pessoa, tendo as taxas valores mais semelhantes do que em idades inferiores.

Os autores do estudo publicado na revista Nature lembram que o envelhecimento do corpo e do sistema imunitário difere de homens para mulheres e que a concentração de esteroides sexuais no corpo (importantes na luta contra bactérias e infeções) reduz mais rapidamente para homens do que para mulheres. Os autores não conseguiram provar que esta redução de leucócitos está diretamente relacionada com o aumento da letalidade entre homens, mas afirmam que é necessário estudar a mesma.

O estudo lembra que esta tendência de maior letalidade entre homens já se verificava em outras doenças como SARS ou a MERS.

Os autores do estudo lembram ainda que os comportamentos de risco são mais significativos entre os homens, como fumar, ter menos cuidados de saúde, entre outras comorbidades.



