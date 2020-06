António Trincão. O criador de lojas virtuais viu a pandemia de covid-19 aumentar o negócio

ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.

Durante os anos de faculdade, António Trincão dedicou-se totalmente à música. Entrou para a associação da tuna académica da Universidade do Minho, onde estudava Negócios Internacionais, e passava mais tempo a tocar e a organizar os espetáculos em Portugal e na Europa do que nas aulas. "Podemos dizer que a tuna perturbou o estudo", diz à, ao telefone, da sua casa em Silicon Valley, São Francisco, centro mundial da tecnologia, nos EUA.Não concluiu o curso. Mas, como outras figuras do mundo da tecnologia, o canudo não lhe fez falta. Em 2015, aos 23 anos, sabia o que queria fazer e os anos na tuna foram fundamentais. "Foi na Azeituna que começou a paixão pelos eventos e o pensamento de construir algo", recorda. Queria criar uma marca na produção de eventos que usasse a tecnologia "para criar a experiência do evento".Agora é o CEO e cofundador da Youcan, uma empresa que organiza eventos, recriando-os primeiro em realidade virtual, e que está a ser procurada pela indústria da moda, da música e até por governos que procuram soluções arrojadas para revitalizar a economia em tempos de pandemia.Nos últimos dois meses, a Youcan recebeu mais de 500 pedidos de informação e tem em perspetiva cerca de 5,5 milhões de euros em possíveis negócios. "No início da pandemia tivemos uma quebra, com muitos eventos reais cancelados. Mas agora estamos a crescer nas produções virtuais", garante António Trincão.