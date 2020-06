O kit bordado d'A Avó Veio Trabalhar é ioga para a cabeça

Vi um vídeo de uma senhora, Gracinda, no Instagram, que começava com "Olá Queridos! estava aqui em casa fazendo uns pontos". Ora, até aí "fazer uns pontos" não era expressão que pensasse usar, nem uma atividade que pensasse ter. Mas em pleno confinamento, e essa é razão que baste - se não mesmo a razão mais importante -, encomendei o material.O kit bordado d’A Avó Veio Trabalhar tem tudo o que é preciso para alguém se iniciar no bordado: uma agulha, um conjunto de linhas coloridas, e um pano com uma fotografia estampada a preto e branco. Esta última é o golpe de génio para que qualquer iletrado nos bordados veja o sucesso.As figuras da imagem estampada (pode escolher uma da coleção da Avó ou enviar-lhes previamente uma foto sua) são o ponto de partida para os pontos que vão delinear roupa, desenhar padrões de vestidos ou fazer flores surgir aqui e ali.O kit é também uma ótima oportunidade para criar realidades alternativas. No meu caso, pus uma fadista a cantar à frente de galhardetes com símbolos feministas e LGBT+, que bordei sem que estivessem desenhados.É essencial ver os tais vídeos em que Gracinda e outras Avós (no Instagram do projeto) ensinam a bordar. Com uma hora de atenção e repetição "já se fazem uns pontos" bonitos. O espírito fica tão relaxado como numa aula de ioga, com a vantagem de poder estar no sofá, a ver o Big Brother ao mesmo tempo.