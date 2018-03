O tubarão-zebra vem do Oceano Indo-Pacífico e é uma espécie em perigo de extinção.

Há uma nova atracção no aquário central do Oceanário de Lisboa. O tubarão-zebra (stegostoma fasciatum), espécie ameaçada, faz parte de um programa europeu de reprodução de espécies entre aquários e um exemplar habita a partir de hoje em Lisboa.



Vindo do Shedd Aquarium, em Chicago, o ovo de tubarão-zebra foi transferido para o aquário The Deep, em Hull, Inglaterra, onde nasceu, em Dezembro de 2015. Chegou ao Oceanário de Lisboa em Março de 2016, com apenas 340g e 45cm, onde a equipa de biólogos e veterinários têm acompanhado e monitorizado a sua evolução. Agora, com 17kg e cerca de 1,70m, o animal junta-se aos outros habitantes do aquário central.

Originário do Oceano Indo-Pacífico, o tubarão-zebra é, segundo a IUCN - União Internacional para Conservação da Natureza, uma espécie em perigo de extinção. O seu uso para alimentação e produção de vitaminas constitui uma ameaça constante para a espécie.

Desde a sua abertura em 1998, o Oceanário tem vindo a dinamizar e tomar parte em programas de monitorização e reprodução de espécies marinhas, fazendo recolha e partilha de informação entre aquários e aumentando o conhecimento sobre a biologia destes animais. O tubarão-zebra agora introduzido no aquário, integra o programa europeu de reprodução desta espécie, o European Studbook – uma fundação holandesa sem fins lucrativos.

Quais são as características do tubarão-zebra?

Apesar do seu nome de tubarão, estes animais são bastante inofensivos. Quando são pequenos, possuem um corpo claro, com bandas transversais pretas, semelhantes às de uma zebra. Só em adultos adquirem o padrão característico da espécie, um corpo claro com manchas escuras.



O tubarão-zebra nada lentamente e costuma passar o seu dia com a boca virada contra a corrente, de modo a respirar sem esforço. O seu corpo e cauda são muito flexíveis, permitindo-lhe esconder-se em buracos, onde repousa ou procura as suas presas.