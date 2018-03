Philippe Starck, Giovanna Antonelli, Sílvia Pfeifer, Monica Bellucci e Madonna escolherem Portugal para primeira ou segunda casa, a actriz sueca rendeu-se ao antigo e pitoresco de um bairro histórico da capital. Alfama é a sua nova morada. "Adoro o sítio", confirmou.



Ao longo da conversa de 20 minutos, Alicia Vikander mostrou-se destemida como a heroína do filme e dos videojogos e não se esquivou às questões. Lara Croft exigiu-lhe grande preparação física (todos os dias ia para o ginásio às cinco da madrugada), acrobacias e uma equipa de duplos. Mas a parte mais árdua das filmagens foi suportar o frio – e justamente por causa da ausência dele (ou de ser menos rigoroso do que no país nórdico) escolheu viver em Lisboa.





Portugal soma e segue no radar das celebridades: a mais recente moradora é a actriz Alicia Vikander, 29 anos, a próxima Lara Croft. Mas foi em Londres que afalou com ela, a propósito do filme de acção Tom Raider com estreia nacional agendada para 15 de Março (quinta-feira). Num dia cinzento very typical da capital britânica, a protagonista enalteceu Lisboa e o clima ameno.Depois de John Malkovich, Christian Louboutin,

Leia a entrevista na íntegra na edição 723 da SÁBADO, nas bancas a 8 de Março de 2018.



Capa n.º 723