O capítulo - entre os 48 do livro Educar com Amor e Firmeza - é claro: não se deve expôr a intimidade das crianças e essa exposição pode ter consequências no futuro dos menores. Até mesmo na procura de emprego. Teresa Paula Marques criou um guia para pais e escreve: "Será ético colocar fotografias de quem não pode dar o seu consentimento? E que tipo de informações mais tarde as crianças vão querer ter nas redes sociais? Estas e outras questões colocam-se quando falamos em publicar fotografias dos mais pequenos. É difícil sabermos o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, quando atingirem a idade adulta, mas o certo é que esta ‘pegada digital’ ficará marcada e poderá vir a ter repercussões negativas nas suas vidas pessoais e, até, profissionais."



Questões como estas foram levantadas quando o programa SuperNanny foi para o ar e vários especialistas falaram do impacto da exposição em momentos de intimidade e fragilidade, quando os vemos a fazer birras e a bater nos pais, e ainda o facto das imagens serem expostas sem o consentimento dos menores. A psicóloga Teresa Paula Marques escreveu o livro antes do polémico programa da SIC ter estreado. Ainda não sabia que o SuperNanny - que foi criado em 2004, no Reino Unido - ia ser suspenso e o Ministério Público, em representação das crianças que aparecem nos episódios, ia intentar uma acção contra a SIC, a produtora e os pais das crianças.



No livro, publicado pela Guerra e Paz e apresentado hoje, dia 7, às 18h30, na FNAC do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, fala dos aspectos básicos da educação, como as regras, rotinas e o disciplinar sem agredir e, na segunda parte, aborda os problemas e estratégias. A psicóloga aconselha ainda que os pais pensem duas vezes antes de divulgar imagens das crianças e que deixa o alerta: "Pondere se o filho mais tarde gostará que os outros tenham acesso a esta imagem/informação. Se se tratar de algo embaraçoso, pouco lisonjeiro, há que manter no plano intimo, fora das redes sociais, só assim se poderá ter a certeza de que a imagem não será usada contra ele."

Para analisar melhor este tema mostrámos o capítulo onde se fala da reserva da vida íntima - Gosto Muito de Publicar Fotografias do Meu Filho nas Redes Sociais - a três especialistas, sem referir quem era o autor. As opiniões não diferem, todos concordam que a vida privada das crianças deve ser preservada e ficaram surpreendidos com o autor. "É o discurso do façam o que eu digo, não façam o que eu faço. O texto tem importantes balizas éticas de protecção dos miúdos, mas isso não se vê no programa", diz José Morgado. Até ao fecho da edição, Teresa Paula Marques não respondeu às questões enviadas pela SÁBADO.



Relacionado SuperNanny escreveu um livro para enfrentar os "problemas clássicos" Toda a entrevista à SuperNanny: "Não tenho a ilusão de agradar a toda a gente" Leia o artigo completo na edição nº 723 da Revista Sábado, dia 8 de Março nas bancas.