Guerra na Quinta da Marinha

O promotor do condomínio, Miguel Champalimaud, está descontente com a construção de um novo empreendimento. Até cortou árvores e arbustos plantados por este.

Eram 7h, sexta-feira, dia 1 de outubro, quando o sossego na Quinta da Marinha, em Cascais, foi quebrado pelo som de motosserras. Vários operários, supervisionados pelo presidente da empresa Quinta da Marinha, Miguel Champalimaud, cortaram árvores e arbustos plantados na berma e passeio da Rua das Palmeiras, junto ao novo empreendimento da zona, o Bloom Marinha. Nem os pilaretes de madeira, colocados no passeio para impedir o estacionamento abusivo, foram poupados.



Os arbustos tinham sido plantados há poucos dias, a pedido dos responsáveis do novo empreendimento para tornar a zona mais verde. As árvores foram escolhidas tendo em conta as espécies autóctones, num investimento de cerca de 100 mil euros.



Mas para o empresário Miguel Champalimaud a iniciativa terá resultado numa invasão de propriedade, uma vez, que considera os passeios e as vias de acesso, dentro da Quinta da Marinha, como propriedade privada. "É privado", garantiu ao telefone um funcionário da Quinta da Marinha SGPS, remetendo mais comentários da administração por email. Comentários esses que nunca chegaram à redação.