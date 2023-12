Investigação SÁBADO, na CMTV, com melhor resultado de sempre

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Programa de sexta-feira deu a conhecer a longa luta de um bairro para ver as suas casas legalizadas. Espaço ficou no top 20 dos programas mais vistos do dia.

O programa de investigação da responsabilidade da revista SÁBADO, emitido na CMTV, registou uma audiência média a rondar os 372 mil espectadores, em permanência.





É o melhor resultado de sempre do formato, apresentado pelo diretor da revista, Nuno Tiago Pinto. Corresponde a um share de 8,4% e fica no top 20 dos programas mais vistos do dia mesmo incluindo a televisão de sinal aberto.No programa de sexta-feira, orevelou a longa espera dos habitantes da AUGI de Pinheiro Raimundo, uma área de génese ilegal em Palmela, para que as suas casas sejam licenciadas . Vinte e oito anos depois, nada foi feito e o caso já tem três arguidos, suspeitos do crime de abuso de confiança agravado. A Polícia Judiciária está ainda a investigar um alegado desvio de 8 milhões de euros.Na média diária, a CMTV voltou a liderar o mercado de informação nacional, com um share médio de 6,2%, acima de todos os concorrentes juntos: a CNN obteve 2,1% e a SIC Notícias 1,9., segundo os dados da GFK.A CMTV é líder há 20 meses consecutivos.