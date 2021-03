Há 1.200 anos que as cerejeiras de Quioto não floresciam tão cedo

O espetáculo das cerejeiras em flor costuma dar cor a várias paisagens do Japão no mês de abril. No entanto, este ano o pico foi atingido a 26 de março, um dia mais cedo do que o anterior registo mais cedo que data de 27 de março de 1409.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Quioto Japão Tóquio alterações climáticas cerejeiras Artigo Anterior Próximo Artigo

Os especialistas acreditam que esta antecipação está ligada às alterações climáticas que trouxeram um mês de março excepcionalmente quente a este território. "O registo do florescer das cerejeiras de Quioto é extretamente útil para a investigação das alterações climáticas por causa da sua antiguidade e da sensibilidade destas flores às temperaturas amenas da primavera (primavera mais quente é sinónimo de flores mais cedo)", explica, ao Whashington Post, Benjamin Cook, investigador da Universidade de Columbia especializado na reconstrução de dados climáticos do passado.Os registos do florescer das cerejeiras no Japão datam de 812. Esta linha do tempo é única pela sua longevidade e mostra que o pico das flores foi estável durante cerca de 1.000 (entre 812 e 1.800). A partir daí começou a ter variações mais profundas.Se em Quioto bateu o recorde, em Tóquio, a capital, este foi o segundo ano mais cedo de que há registo. O pico do florescer é quando 80% das flores estão abertas, o que, em 1850, acontecia em Tóquio por regra a 17 de abril e nos últimos anos tem-se aproximado de 5 de abril.